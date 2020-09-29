روحاني يعين "علي رضا رزم حسيني" وزيراً للصناعة والمناجم والتجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني أصدر قراراً اليوم الثلاثاء بتعيين "علي رضا رزم حسيني" وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة.

وورد في رسالة وجهها روحاني الى رزم حسيني اليوم الثلاثاء: "إنه بالاستناد الى المادتين 87 و 133 الدستوريتين ومع الاخذ بنظر الاعتبار منح مجلس الشورى الاسلامي الثقة بتاريخ 29 ايلول/ سبتمبر فقد تم تعيينك وزيرا للصناعة والمعادن والتجارة".

ودعا روحاني في الرسالة رزم حسيني الى توظيف جميع خياراته واستخدام مدراء أكفاء بهدف وضع خطط الحكومة والاولويات والمهام التي يبلغها رئيس الجمهورية قيد التنفيذ.

وأعرب عن أمله بالتوفيق للوزير الجديد في مجال الاضطلاع بمسؤولياته القانونية وتحقق اهداف "الحرية والامن والاستقرار والتقدم" وخدمة مبادئ الاسلام والشعب الايراني النبيل بفضل التوكل على الله تعالى والتنسيق مع مجلس الوزراء والتحرك في مسار الاعتدال والاهتمام الكامل بـ"ميثاق حكومة التدبير والامل"./انتهى/