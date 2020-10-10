https://ar.mehrnews.com/news/1908426/ ١٠/١٠/٢٠٢٠ ٩:٥٧ م رمز الخبر 1908426 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ١٠/١٠/٢٠٢٠ ٩:٥٧ م التحالف الاماراتي السعودي يدقّ المسمار الأخير في نعش الشرعية اليمنية رمز الخبر 1908426 سمات كاريكاتير الكاريكاتير رسوم الكاريكاتير محتوى ذات صلة التحالف السعودي-الاماراتي لا يتقن سوى استهداف الأطفال التحالف السعودي الإماراتي يرتكب جريمة مروعة بحق عشرات الأسرى الخارجية الايرانية: التحالف السعودي الإماراتي يسعى لتقسيم اليمن بمؤامرة مشبوهة أطباء بلا حدود: "التحالف السعودي الإماراتي" قصف مركزا لعلاج الكوليرا في اليمن
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