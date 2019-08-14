الخارجية الايرانية: التحالف السعودي الإماراتي يسعى لتقسيم اليمن بمؤامرة مشبوهة

وفي تصريح ادلى به اليوم الاربعاء نوه موسوي الى التطورات الاخيرة في جنوب اليمن وقال، ان تحالف العدوان السعودي الاماراتي بمواكبة عملائهم الذين لم يتمكنوا خلال الاعوام الخمسة الماضية بمختلف انواع الاسلحة المتطورة وارتكاب الكثير من المجازر والدمار من ثني ارادة الشعب اليمني في كل انحاء اليمن ويرون انفسهم مهزومين امام روحه الجهادية وصموده يسعون الان في اطار مؤامرة مشبوهة لتقسيم اليمن.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت "اليمن الموحد" على الدوام وتعتبر الحفاظ على وحدته مسؤولية مشتركة للشعب اليمني كله.

واعرب موسوي عن امله بان تتمكن الاحزاب والفئات اليمنية المختلفة، مع وقف عدوان التحالف السعودي الاماراتي، من انجاز الحوار اليمني –اليمني والتغلب على المشاكل وتشكيل الحكومة الشاملة في انحاء اليمن.