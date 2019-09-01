التحالف السعودي الإماراتي يرتكب جريمة مروعة بحق عشرات الأسرى

وقال رئيس لجنة الاسرى التابعة لأنصار الله، أن طيران التحالف يستهدف في هذه الأثناء كلية المجتمع في ذمار وبداخلها العشرات من أسرى القوات الموالية للتحالف والذين تم أسرهم في عدة جبهات منها جبهة الساحل الغربي والضالع

واكد ان القصف الذي شنه طيران التحالف فجر اليوم أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الاسرى ، ولايزال مصير الكثير من الأسرى مجهول ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول الى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله.

وأشار المرتضى إلى أن السجن معروف لدى التحالف ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات ، وحمل دول التحالف المسؤولية الكاملة إزاء هذا الاستهداف وماسينتج عنه من جرائم إبادة جماعية ضد الاسرى .

ودعا المرتضى ، المنظمات الدولية والمحلية الى ادانة هذه الجريمة المروعة والنزول الى المكان المستهدف ومعاينته عن كثب .