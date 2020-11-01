تعيين حجة الاسلام خاتمي عضوا جديدا في مجلس "صيانة الدستور"

وافادت وکالة مهر للأنباء أن بعد تنحّي "آية الله يزدي" من "مجلس صيانة الدستور" إثر مضاعفات جسدية وكبر سنّه، عيّن "الإمام الخامنئي" حجةَ الإسلام والمسلمين "السيد أحمد خاتمي" عضواً في المجلس.

وجاء نص حكم قائد الثورة الإسلامية على هذا النحو:

بسم الله الرحمن الرحيم

جانبَ حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيد أحمد خاتمي دامت توفيقاته،

نظراً إلى تنحّي آية الله الحاج الشيخ محمد يزدي - دام بقاؤه - من "مجلس صيانة الدستور" إثر مضاعفات جسدية وكبر السنّ، وذلك بعد سنوات مديدة من حضوره القيّم على رأس مسؤوليات متنوّعة في الجمهورية الإسلامية وعضويّته في "مجلس صيانة الدستور"، إنني إذ أتوجّه إلى سماحته بالشكر، أعيّن حضرتكم عضواً في "مجلس صيانة الدستور"، وأسأل الله - عزّ وجل - دوامَ التوفيق للمجلس ولكم./انتهی/