من يكون جو بايدن ؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة أنباء الانتظار، أن الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن ما هو الا مجرم حرب سابق.

** لمحة عن حياة الرئيس الامريكي الجديد "جو بايدن":

من العام ۲۰۰۹ الى العام ۲۰۱۷ كان نائب الرئيس الامریکي وفي زمن ممارسته الحكم تم:

▪️ قصف اليمن ٣٥ مرة

▪️ وليبيا ٤٩٦ مرة

▪️ وباكستان ٣ مرات

▪️ والصومال ١٤ مرة

▪️ والعراق ١٢٠٩٥ مرة

▪️ وافغانستان ١٣٣٧ مرة

▪️ وسورية ١٢١٩٢ مرة

اوباما ومعاونه جو بايدن هما اصحاب مشروع ومنفذي الحرب الكونية على سورية وهو تحديداً صاحب مشروع تقسيم العراق وتمزيقه، وعندما استشهد سليماني على يد القاتل دونالد ترامب ورهطه صرح بكل وقاحة: "كان ارهابياً يستحق القتل"..!

نقول هذا حتى لا يخدع احدا من ابناء جلدتنا فيصورون له بايدن ملاكاً....!

/انتهى/