25 نائبا ديمقراطيا يطالبون باستقالة بايدن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عددا من الديمقراطيين يشككون في وجود بايدن ممثلا للديمقراطيين في انتخابات 2024، ويريد البعض منه التنحي. وفي إشارة إلى قلق الديمقراطيين من ضعف بايدن في المناظرات، ذكرت رويترز أن أحد النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أعلن أن 25 نائبا ديمقراطيا يريدون انسحاب جو بايدن من الانتخابات.

وبحسب استطلاع إبسوس، الذي ظهر بعد انتهاء المناظرة، يعتقد واحد من كل ثلاثة ديمقراطيين أن جو بايدن يجب أن ينهي حملته الانتخابية.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي لويد دوجيت، الذي يعتبر نفسه أول ممثل دعا إلى استقالة بايدن، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إنه يأمل أن يحذو الديمقراطيون الآخرون حذوه.

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