القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول أمريكي نية إدارة الرئيس جو بايدن إبقاء حوالي 900 عسكري في سورية، ما ينافي اعلان الرئيس جو بايدن إنهاءه الحروب الأبدية لقواته خارج الحدود.





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