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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٧:٢١ م

انفو غرافيك؛

القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف

القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول أمريكي نية إدارة الرئيس جو بايدن إبقاء حوالي 900 عسكري في سورية، ما ينافي اعلان الرئيس جو بايدن إنهاءه الحروب الأبدية لقواته خارج الحدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول أمريكي نية إدارة الرئيس جو بايدن إبقاء حوالي 900 عسكري في سورية، ما ينافي اعلان الرئيس جو بايدن إنهاءه الحروب الأبدية لقواته خارج الحدود.


القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف

/انتهى/

رمز الخبر 1916519
https://ar.mehrnews.com/news/1916519/

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