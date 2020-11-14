نبذة عن حياة " إدواردو آنیلي "

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اليوم يصادف ذكرى استشهاد، إدواردو آنیلي، احد أغنی وأکثر الایطالیین نفوذاً وسلطةً في العالم.

** ولادته وتعليمه

ولد " إدواردو آنیلي "، عام 1954 ميلادي بولایة نیویورک الأمریکیة، في العشرین من عمره، انتقل أدواردو إلى الولایات المتحدة الأمریکیة لدراسة الدیانات السماویة وفلسفة الشرق فی جامعة برنستون الأمریکیة، وحصل على شهادة الدکتوراه، وبعد إتمام دراسته الجامعیة توجه الی الهند وایران لدراسة العرفان والمذاهب حیث اعتنق الإسلام واتبع المذهب الشیعي.

** اسلامه

كتب، إدواردو آنیلي، قصة إعتناقه للإسلام، قائلاً: عندما کنت في نیویورک کنت في المکتبة فشاهدت هناک مصحفاً شعرت بالفضول فأخذته وبدأت بقراءة آیات منه المترجمة الی الإنجلیزیة فشعرت هناک انها لا یمکن ان تکون للبشر وانها کلمات نیّرة.

وقد راجع إدواردو مرکزاً إسلامیاً فی نیویورک ویبلغه بأنه یرید إعتناق الإسلام ویقوم المرکز مباشرة بتغییر اسمه الی "هشام عزیز".

ولکن آدواردو لم یعلن عن اعتناقه للدین الإسلامي وعاد بعدها إلى إیطالیا وأصبح یساهم بشکل فعال في الرابطة الإسلامیة لمسلمی إیطالیا، وقام بعد ذلک بزیارة جمهوریة إیران الإسلامیة وقابل المسؤلین الإیرانیین الذین رحبوا کثیرا بإبن إمبراطور کبرى الشرکات الإیطالیة.

** مقتله

في صبيحة يوم الخميس بتاريخ 15/11/2000 وفي تمام الساعة 10 صباحا أعلنت السلطات الإيطالية أنها قد وجدت جثة أدواردو ملطخه بالدماء خلف جسر سافينو في مدينة تورينو، وكان له من العمر 46 عاماً.

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