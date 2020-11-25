قوات التعبئة مفخرة للاسلام والثورة والبلاد باعتراف الاعداء والاصدقاء

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الايراني " العميد أمير علي حاجي زاده" أرسل برقية تهنئة الى قائد منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) العميد "غلام رضا سليماني" اليوم الاربعاء بمناسبة اسبوع قوات التعبئة مشيراً إلى أن قوات التعبئة أظهرت طاقات وبواعث هائلة منذ تأسيسها وباتت مفخرة للاسلام والثورة والبلاد باعتراف الاعداء والاصدقاء.

وجاء في البرقية، إن قوات التعبئة أظهرت طاقات وبواعث هائلة منذ تأسيسها وباتت مفخرة للاسلام والثورة والبلاد باعتراف الاعداء والاصدقاء.

وأضاف: إن الدلائل تشير الى ان قوات التعبئة ماتزال تمتلك طاقات مجهولة والتي لو تم تشخيصها وحازت على الدعم والترشيد والتشجيع فإنها ستوظف في جميع المجالات الاعمارية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وغيرها لتحقيق اهداف الثورة الاسلامية وايران.

واعتبر اسبوع قوات التعبئة بأنه يحيي في الأذهان تضحيات أبناء ايران الاسلامية وإيثارهم والشجرة الطيبة التي زرعها مفجر الثورة الاسلامية الكبير إذ دللت على النظرة الثاقبة والتخطيط الاستراتيجي الشامل لذلك القائد العظيم.

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