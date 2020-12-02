قليل من الشجاعة ينجز الاستحقاق الحكومي والمراهنة على الوقت لن يجدي نفعاً

وشدد خلال ملتقى اقامته جمعية المعراج على انه “لا يمكن الاعتماد على الموقف الاميركي للتسهيل أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة ولا فرق بين ما قبل بايدن أو ما بعده”، مؤكدا انه “إذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا”.

واوضح الشيخ قاسم ان “ما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم” محذرا من ان “المؤشرات تدل ان البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكل يوم يمر هو خسارة للبنان”.

ورأى الشيخ قاسم ان “الأفضل هو الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها”، وان “أي خطوة إلى الأمام وإن أحاطتها التهديدات أفضل وأنجح من عدم تأليف الحكومة”، واضاف “التهديدات احتمال يسقط بتعاون اللبنانيين، أما الجوع والانهيار فهما متحققان ويزدادان مع الزمن”.

المصدر: موقع المنار

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