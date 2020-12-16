من يراهن على العدو الصهيوني واتباعه من بعض هوامش الأمة سيخسر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مشعل أشار خلال حوار متلفز إلى أن "حماس، أعادت مع شركاء الوطن، الاعتبار للثوابت، وللحقوق الوطنية، وللقدس، دون المساس بها".

وقال : "إن بصمة حماس في التركيز على الخارج كما الداخل، وإن الوطن لا ينهض إلا بكل مكونات شعبنا والأمة من خلفه، وهذا لا يتعارض مع القرار الفلسطيني".

ولفت مشعل في حديثه إلى أنه يحسب للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أنه "حاول منع التدخل في القرار الفلسطيني"، مؤكدا "تمسك حماس بالقرار الفلسطيني مع مكونات الأمة وشعوبها".

وأضاف مشعل أن "حماس انفتحت مع الجميع، على قاعدة الشراكة، وعملت مع الجميع، على قاعدة التمسك بالثوابت، وخيار المقاومة".

وتابع رئيس المكتب السياسي السابق لـ"حماس" قائلا: " تعرضنا لضغوط، وإغراءات، ومساومات، وتهديدات، ولو انسقنا لها، لاعترف بنا العالم الغربي قبل الشرقي، ولكننا رفضنا أن ندفع الثمن".

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"

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