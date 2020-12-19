الرئيس روحاني يؤكد أهمية توثيق التعاون الثنائي بين طهران والدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قدم الرئيس روحاني خالص التهاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بمناسبة العيد الوطني، وقال أن إيران ودولة قطر ترتبطان بعلاقات ودية ووثيقة على الدوام.

وأعرب روحاني عن ثقته بالمزيد من تعزيز واستمرار العلاقات في ظل إرادة كبار المسؤولين في البلدين خدمة لمصالح الشعبين.

كما أعرب الرئيس روحاني عن أمله في تمتين وتعميق التعاون بين طهران والدوحة في جميع المجالات باستخدام القدرات والإمكانيات العديدة.

وتمنى الرئيس روحاني الصحة والسلامة والنجاح لأمير دولة قطر والرفاهية والازدهار للشعب القطري الصديق والشقيق./انتهى/