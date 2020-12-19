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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤٧ ص

في رسالة تهنئة بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر؛

الرئيس روحاني يؤكد أهمية توثيق التعاون الثنائي بين طهران والدوحة

الرئيس روحاني يؤكد أهمية توثيق التعاون الثنائي بين طهران والدوحة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على أهمية تمتين وتوثيق التعاون بين طهران والدوحة في جميع المجالات من خلال استثمار القدرات والإمكانيات العديدة لدى البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قدم الرئيس روحاني خالص التهاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بمناسبة العيد الوطني، وقال أن إيران ودولة قطر ترتبطان بعلاقات ودية ووثيقة على الدوام.

وأعرب روحاني عن ثقته بالمزيد من تعزيز واستمرار العلاقات في ظل إرادة كبار المسؤولين في البلدين خدمة لمصالح الشعبين.

كما أعرب الرئيس روحاني عن أمله في تمتين وتعميق التعاون بين طهران والدوحة في جميع المجالات باستخدام القدرات والإمكانيات العديدة.

وتمنى الرئيس روحاني الصحة والسلامة والنجاح لأمير دولة قطر والرفاهية والازدهار للشعب القطري الصديق والشقيق./انتهى/

رمز الخبر 1910292

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