  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٥٠ م

الخارجية الإيرانية:

جُبن اغتيال القادة الاجانب اختصاص وعلامة تجارية اميركية اسرائيلية وليست ايرانية

جُبن اغتيال القادة الاجانب اختصاص وعلامة تجارية اميركية اسرائيلية وليست ايرانية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، جُبن اغتيال القادة الاجانب بانه اختصاص وعلامة تجارية اميركية اسرائيلية وليست ايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان خطيب زادة كتب في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على اخبار مزيفة اوردتها وسائل اعلام اميركية: ان جُبن اغتيال القادة الاجانب هو اختصاص وعلامة تجارية اميركية اسرائيلية وليست ايرانية.

واضاف: انه على "واشنطن تايمز" ان تكون اكثر نضجا من نشر اخبار مزيفة وبث تعصبات معادية لايران، ولو ان هذه الصحيفة كانت قد نشرت سابقا ايضا ازاء المال مواضيع من زمرة المنافقين (خلق) الارهابية وغير القانونية.

وقال خطيب زادة مخاطبا مسؤولي الصحيفة: ان قراءكم يستحقون مواضيع افضل من هذه.

وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" قد زعمت في تقرير لها بان الرئيس الايراني حسن روحاني هدد في تصريحاته الاخيرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالموت.

رمز الخبر 1910621

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات