متحف الفن المعاصر لفلسطين يستضيف " شریط النور"



وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن العلاقات العامة لمتحف الفن المعاصر لفلسطين، سیقام معرض الملصقات والکاریکاتیرات في موضوع العدوان علی غزة في متحف الفن المعاصر لفلسطين.

وسيعرض للراغبین 43 ملصق من الفنانين من جمیع انحاء البلاد و 37 کاریکاتیرا من الفنانين المحلليين و الدوليين .

سيقام حفل الافتتاح للمعرض وفق البروتوكولات الصحية مساء يوم الاثنين الموافق 18 كانون الثاني 2021/ و يستمر المعرض حتي 27 كانون الثاني 2021/ يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتي 6:00 مساءً.

وقد سمي المعرض باسم شریط النور مستلهما من شریط غزة المقاوم.

/انتهی/