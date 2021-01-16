https://ar.mehrnews.com/news/1911069/ ١٦/٠١/٢٠٢١ ٥:١٦ م رمز الخبر 1911069 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠١/٢٠٢١ ٥:١٦ م اللقاء الأخير؛ شاعر يمني: من السيد نصر الله الى الحاج قاسم سليماني أنشد الشاعر اليمني، معاذ الجنيد، قصيدة جديدة بعنوان: من السيد حسن نصر الله الى الحاج قاسم سليماني. تحميل 14 MB رمز الخبر 1911069 کپی شد سمات قاسم سليماني السيد حسن نصرالله ابو مهدي المهندس محتوى ذات صلة من مقابلة اللواء قاسم سليماني الفريق قاسم سليماني.. شهيد القدس اللواء قاسم سليماني يتوجه الى سوريا اسماعيل هنية: قاسم سليماني شهيد القدس قاسم سليماني رمز لكل مستضعفي العالم
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