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١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:١٦ م

اللقاء الأخير؛

شاعر يمني: من السيد نصر الله الى الحاج قاسم سليماني

شاعر يمني: من السيد نصر الله الى الحاج قاسم سليماني

أنشد الشاعر اليمني، معاذ الجنيد، قصيدة جديدة بعنوان: من السيد حسن نصر الله الى الحاج قاسم سليماني.

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رمز الخبر 1911069

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