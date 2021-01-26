مجلس علماء فلسطين يهنئ ايران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية + فيديو

وأفادت كالة مهر للأنباء، أن رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج، الشيخ الدكتور محمد الموعد، أبرق برسالة تهنئة للجمهورية الاسلامية بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية حيث قدّم التحايا والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران، الى القائد والحرس الثوري والحكومة والشعب الإيراني الذي احتضن الثورة، قائلاً: " كل التحية لإيران التي دعمت القضية الفلسطينية والمقاومة وهي تتعرض للحصار والعدوان الدائم، لكنها صمدت وصبرت ولن تتنازل عن دعم فلسطين والمقاومة ".

وسأل، الشيخ الدكتور محمد الموعد، المولى عزّ وجل أن يديم النصر على هذه الجمهورية الاسلامية المباركة، وان تبقى شامخةً وواقفةً امام كل الطواغيت، وان تبقى في تقدمٍ وازدهارٍ مستمر. وتمنى من المولى عز وجل فك الحصار الظالم المفروض على الجمهورية الاسلامية، لكي تستطيع نصرة كافة المستضعفين في الارض وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال: " من هنا اتوجّه الى كل الاحرار في العالم طالباً منهم ان يتمسّكوا في الحفاظ على هذه الجمهورية قيادةً وشعباً، لما لها من فضلٍ على ثبات كل المقاومين امام غطرسة الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني وكل الظالمين ". مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية بثورتها المباركة استطاعت ان تغير عصرنا، فصوتها الصدّاح الذي خرج من هذه الثورة بلغ العالم بأسره. جميعنا يعلم ما لهذه الثورة المباركة تأثير على العالم العربي والاسلامي.

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