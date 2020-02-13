حماس تهنئ ايران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القيادي في حركة حماس "إسماعيل رضوان" أبرق برسالة تهنئة للجمهورية الاسلامية بمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصارالثورة الاسلامية حيث قال: نحن نبرق التحايا والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران، الى القائد والحرس الثوري والحكومة وللشعب الإيراني الذي احتضن الثورة؛ كل التحية لإيران التي دعمت القضية الفلسطينية والمقاومة وهي تتعرض ايران للحصار والعدوان الدائم لكنها صمدت وصبرت ولن تتنازل عن دعم فلسطين والمقاومة.

وأضاف: نحن نقدم الشكر الجزيل للشعب الإيراني والحرس الثوري ولايران قيادة وحكومة على دعمهم المتواصل للقضية والمقاومة الفلسطينية.

من جهته، هنأ المتحدث باسم لجان المقاومة في فلسطين "محمد البريم" (أبو مجاهد) الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى انتصار الثورة؛ قائلا: نحن نحتفي في هذه الأيام في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية لما قدمت هذه الثورة من دعم ومساندة للمقاومة الفلسطينية.

واكد البريم، ان ايران على مدار أكثر من 41 عاما وهي تدعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني بلا مقابل.

وأضاف : ان الجمهورية الإسلامية الايرانية شاركت في الانتصارات والانجازات التي حققها محور المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والامريكي، واليوم نتقدم بخالص التهاني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ونثني على موقفها الداعم لحقوق ومقاومة الشعب الفلسطيني.