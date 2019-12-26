الوحدة والتلاحم شعار الثورة الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء ان قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني "امير نصيب زادة" أقام جلسة ودية مع الجنود الأرمن في الجيش وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال "نصيب زادة" خلال الجلسة مباركة ميلاد النبي عيسى "ع": "النبي عيسى "ع" صاحب الكتاب والشريعة السماوية اشتهر باللطف والمحبة، وأمه السيدة مريم العذراء"ع" ذكرت في 12سورة من سور القرآن الكريم، وإن دل هذا الأمر على شيئ فإنه يدل على قدرهم ومكانهم.

وتابع " قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني" فيما يتعلق بأهمية الوحدة والتلاحم بين أطياف الشعب كافة: الوحدة اصل لا يتغير في جوهر الثورة الإسلامية الإيرانية، فقد صمدنا في وجه جميع الفتن على الرغم من التنوع الديني والعرقي والقومي الموجود في البلاد.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مثالٌ قل نظراؤه على المشاركة المؤثرة للاقليات في مصير البلاد ككل. /انتهى/