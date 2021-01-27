سنسوي تل ابيب بالارض في حال ارتكب الصهاينة أي خطأ

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد "ابو الفضل شكارجي" وصف التهديدات الاخيرة التي اطلقها رئيس اركان الكيان الصهيوني ضد ايران، بانها مجرد حرب نفسية ومجرد أوهام، مؤكدا أنهم لم يدركوا بعد قوة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية واقتدارها.

واضاف: مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية فلو ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ ضد نظام الجمهورية الاسلامية، فسنضرب قواعدهم الصاروخية التي يقولون انهم اعدوها للهجوم على ايران، وكذلك سنسوي حيفا وتل ابيب بالارض في اقصر وقت ممكن.

وأكد العميد شكارجي انهم لا يمتلكون معلومات عن قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ القدرات التي لم تُكشف بعد والتي تم عرض جزء منها في هذه المناورات، وبهذه القدرات من المؤكد ان حيفا وتل ابيب ستسوى بالارض في أقصر وقت ممكن ومثلما صرح قائد الثورة، فهم سيشاهدون زوالهم فيما لو ارتكبوا ادنى خطأ، وفي الحقيقة سيسرعون في وقت زوالهم.

وتابع انه على الكيان الصهيوني ان لا يفكر بشيء أقل من زواله، ويجب ان لا يقول ان ما هي المخططات التي لديه للمستقبل. مضيفاً ان زوال الكيان الصهيوني اليوم مدرج على جدول الاعمال، ومن المؤكد انه يجب ان يزول هذا الكيان، ويجب ان تقتلع هذه الغدة السرطانية من المنطقة والتي كبدت امة المسلمين خسائر كبيرة.

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