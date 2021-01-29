ضحايا العدوان السعودي بلغ عددهم 43 الف مدني

ووصف طه المتوكل، جرائم العدوان السعودي على اليمن بالبشعة ماتسبب في قتل وجرح عشرات الآلاف منذ ستة اعوام بينهم 7000 امرأة وطفل.

ونوه الى تدمير نسبة كبيرة من البنى التحتية في مدن اليمن جراء العدوان بينها تدمير 523 مستشفى ومركز صحي.

ولفت الى ان تحالف العدوان السعودي يواصل تشديد الحصار على اليمن ومعاناة شعبه ويحتجز ناقلات الوقود والسلع الانسانية وينفذ جرائمه ويفتك بالابرياء ويسفك دمائهم بأسلحة اوروبية وأميركية وغربية.النفطية.

وحمّل المتوكل الحكومات الداعمة للعدوان السعودي مسؤولية تعطيل المستشفيات والمؤسسات الصحية في بلاده بسبب شحة الوقود.

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