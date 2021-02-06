داعشية التكفير من إغتصاب الاطفال الي إختطاف النساء ..

وكالة مهر للأنباء- فهمي اليوسفي_ ان بلا شك اي حزب او نظام يقوم بإختطاف النساء دون مسوغ قانوني لدليل انه مجرد من القيم النبيلة والجميلة وان ايدلوجيته وثقافته متوحشة.

الجريمة التي ارتكبتها قيادات حزب الاصلاح في م مارب قبل يومين شيء مولم بل تصنف جريمة كبرى مكتملة الاركان قانونا وشرعا وكلنا نتألم من جرائها لكن هذه هي ثقافة احزاب التدعيش وكافة المرتزقة .

هذه هي وسائل العدوان والانجليز واسرائيل والامريكان. وهذا هو السلام الذي يروجه غريفيث. اختطاف. اغتصاب. قتل.

البعض يعتبرون إقدام قيادات حزب الاصلاح الداعشي علي ارتكاب هذه الجريمة قبل يومين لدليل علي إنهيار الوازع الديني لهذا الحزب ومؤشر على إنهيار أخلاقه وإنسانيته.

مع ان هذا الحزب لو يمتلك ذرة اخلاق لما اقدم على إرتكاب هذه الجريمة لكنه متصهين ثقافة ومنهجا وسلوكا وفكرا لان التصهين هو سلوك ويصب نحو الاستهداف للثوابت القرآنية يعني عدم الاعتراف باي دين رباني .

هنا يدفعني الفضول ان اطرح وجهة نظري حول بعض منشورات الساحة الفسبوكية سوءا كانوا قيادات في الدولة او غيرهم لكن تظل وجهة نظر.

..اولا .. كل الوان الطيف التكفيري بما فيه حزب الاصلاح ليس لديهم أي وازع ديني او اخلاقي او إنساني لان ايدلوجية هذا اللون صهيونية متوحشة من الباطن ولو تم النظر لما يسوقه ابواق هذا التيار في منابر العبادة لنشر الصهيونية المتوحشة سنجد ذلك أحد الاليات لنشر ثقافة التوحش وانا على يقين بذلك وفقا لكم من المعطيات ولنأخذ على سبيل المثال لقد سمعت أحد خطباء حزب الاصلاح في العام ٢٠١٢م وهو يختتم صلاة الجمعة بالدعاء ويقول اللهم إجعل نسائهم واموالهم وبنينهم وبناتهم غنيمة لنا. فقلت في قرارات ذاتي هذا الكلام بالغ الخطورة لكونه لم يرد في القران لكنني توصلت لقناعة ذاتية ان الكلام الذي ورد علي لسان ذاك الخطيب الوهابي في الجامع وهو اليوم يتجول بتركيا مع كثير من قيادات التكفير لأجد ما ورد على لسانه بذاك الحين يعمق الاجرام والجريمة عبر منبر العبادة و ليس له علاقة بالدين بل هو من مخرجات الفكر الصهيوني لتشويه الوعي الجمعي وجزء من ايدلوجية التكفير والتفجير الوهابي وحين كانت تروج بعض قيادات التكفير ذاك الكلام المسموم عبر منبر الجامع الطاهر لدليل ان هذا الحزب ليس لديه وازع ديني اسلامي بإعتبار الترويج لذاك الخطاب الاجرامي والناعم من خلال منابر بيوت الله الطاهرة لدليل انه يستهدف كلام الله ويسوق لنشر ثقافة الاغتصاب والاختطاف والقتل لكل من يقف ضد مشاريع التوحش التكفيري.

ذاك الهراء التكفيري هو يستهدف سلبا العقل الجمعي .. يستهدف العاطفة الدينية لدي كافة شرائح المجتمع الاسلامي والعربي ويعتبر بمثابة فتوى تكفيرية ذات طابع إجرامي وإنزالها للسوق الاستهلاكية كمادة غير صالحة للاستخدام الادمي لكونه غش وإجرام. الامر الذي يجعل الوسط الشبابي يندفع لإرتكاب الجريمة بموجب ذاك الكلام الذي نشره خطيب التكفير.

ان الكلام الذي ورد علي لسان ذاك الخطيب الوهابي في الجامع وهو اليوم يتجول بتركيا مع كثير من قيادات التكفير لأجد ما ورد على لسانه بذاك الحين يعمق الاجرام والجريمة عبر منبر العبادة و ليس له علاقة بالدين بل هو من مخرجات الفكر الصهيوني لتشويه الوعي الجمعي ما ورد علي لسان الخطيب التكفيري يمثل عدوان على القران والانسان والانسانية لكن بطرق ناعمة والمروج لنشره ربما هو قد خضع إستقطابه لتيارات التدعيش وفقا لثابت الايدلوجية الوهابية المتوحشة فتجرد من الادمية ليصبح متصهين منهجا وسلوكا. متوحشا للنخاع. ويرتدي قناع لضرب الانسانية من الباطن .

.. جرائم حزب الاصلاح بحق الله و الانسان والانسانية والاوطان لا حصر لها.

من يغوص بعمق في ترجمة ادبيات الاجرام الايدلوجي لكافة الوان الطيف التكفيري من الماضي للحاضر لا حصر لها بل هذا التيار يستمد إدمانه على إرتكاب هذه الجرائم من واقع تلك الايدلوجية الوهابية التي جاءت كمشروع معلب جاهز من رحم دوائر جهاز الاستخبارات البريطاني الذي كان ومازال يخضع لإدارة صهيونية من اواخر القرن الثامن عشر وحتى اليوم بهدف تأسيس حركة صهيونية تحمل ديكور اسلامي وجوهر صهيوني لتسخيرها كمشروع يكفل تمزيق النسيج الاسلامي الذي ظل أحد عوائق المشاريع الصهيونية في الساحة العربية والاسلامية .مع ان هناك مشاريع صهيونية متعددة تأتي معلبة جاهزة لتمزيق المجتمعات المستهدفة تقوم على قاعدة فرق تسد وتمزيق الممزق .

جزء من تلك المشاريع يتولى تسويقها كافة الوان الطيف التكفيري سوءا في الجوامع والمدارس اوالمؤسسات العامة والخاصة وغيرها ومن يتمكنون من إستقطابه كان طفل او كهل يخضع لإختبار إيمانه وفقا لثوابت الوهابية وضمن معايير الاختبار من المحتمل ان يكون الشخص المستقطب لديه نقاط ضعف أخلاقية واجرامية لضمان إستمرارية تصهينه و وتنفيذه للجريمة . .

لا شك ان كل من تم إستقطابهم بالطفولة او الشباب يمر بإختبار الوهابية ويظل منفذا لسياتهم بل ان بعض من اعضائهم قد تمكن هذا الحزب ربما من الزج ببعضهم الي داخل القوى المضادة للعدوان راهنا فكل شيء متوقع ويقاس من خلال عدة أشياء تتجلى ببروز بعض فيروسات الايدز التكفيري بلكنات حديثهم أو من لازالوا متأثرين من الباطن بالخطاب التكفيري حتى وإن صلى بعضهم وصام ودخل الاشتراكي او الموتمر او مع الانصار لكن يظل فكرهم حامل للفيروس بغض النظر عن إدمانهم الدخول بصف القوى المناهضة للعدوان وفقا لإسلام عكرمة إبن ابي جهل او ادمانهم السري على العسل والحبة السوداء والاكثار من الزواج من اثنتان او ضعف العدد.

لهذا اقول لمن ينبغي هذا الحزب التكفيري لا يومن من الباطن بدين الله. بل هو حزب متوحش من القاع للنخاع معادي للقيم القرآنية ومن اصبح اليوم بقيادة الصف الاول لتيارات التكفير هم الاكثر إجراما وإنحرافا كما هو الحال بالزنداني والاحمر وغيرهم. لان الواقع قد اثبت أن معظم قيادات التكفير ربما لديها عقد إجرامية وجنسية منحرفة. وماذا يعني اختراعات الزنداني الكاذبة بعلاج مرض الايدز وخلطة العريس وزواج الفرند وغيرها .

.. لو فتشنا في بعض الارشيفات التاريخية سنجد بصمات إجرامية لكافة تيارات التكفير الوهابي بل تعد شاهدة عيان عليهم من الماضي للحاضر ولنأخذ نموذج منها.

.. الكلام المتوحش الذي قاله القيادي الداعشي عبدالله صعتر ان تقتل دول تحالف العدوان ٢٤ مليون ويبقى مليون فماذا يعني هذا الكلام .. اليس دليل على توحشه وصهيونيته ؟ .

… الجريمة التي ارتكبها عبدالمجيد الزاني بعد الوحدة بحق الشهيدة ليناء مصطفى عبدالخالق عندما سخر اعضائه بشقيه الذكوري والنسائي لإختطافها من عدن وايصالها الي منزله بصنعاء ومن ثم قام بإغتصابها وقتلها ماذا تعني ؟

… الفتوى التي اصدرها الزنداني والديلمي صيف ٩٤م بإجتياح ونهب الجنوب اليس اليمن لازال يدفع فاتورة تلك الفتوى خصوصا في الجنوب ؟ والذي تصدى لها العلامة الراحل بدر الدين الحوثي ونجله الشهيد القائد حسين الحوثي سلام الله عليه.

… جرائم الاغتيالات التي كان ومازال ينفذها هذا التيار من الماضي للحاضر اليست دليل على صهيونية هذا التيار؟.

.. جرائم الوهابية بأفغانستان من إختطاف واغتصاب وقتل النساء ماذا تعني .؟

… جرائم تيارات التدعيش والتكفير في العراق وسوريا وليبيا واخيرا اليمن من إختطاف وإغتصاب وقتل للنساء والاطفال وغيرهم لدليل علي ان ايدلوجية الوهابية صهيونية بإمتياز متوحشة حتى العظم وكل ذلك كان ومازال يتم بالتعاون والتنسيق مع واشنطن ولندن .؟

… جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل للوهابية السعودية. منذ عهد عبدالعزيز ال سعود لا حصر لها وتشهد حلقات التاريخ بذلك .

… جرائم حزب الاصلاح منذ بدء العدوان وحتى اليوم في تعز والجنوب من اختطاف وإغتصاب وقتل للنساء والاطفال. لا حصر لها. اليست مجمل هذه الجرائم لدليل ان كل تيارات التكفير متصهينة ومتوحشة.

.. جرائم حزب الاصلاح مع بقية القوات المشتركة لدول تحالف العدوان باليمن من ٢٠١٥م وحتى اليوم لا حصر لها ويكفي الاستدلال بكم من الجرائم التي ارتكبهتا قوات المرتزقة من الجنجويد . بما فيها التي تطال بعض الشباب المرتزقة من اليمنيين ..

جريمة اختطاف النساء في مارب ليست الاولى من نوعها بل حزب الاصلاح لديه مشاريع واستثمارت اجرامية قائمة من الماضي للحاضر .

اليس من اقتحم السجن المركزي في محافظة تعز واطلق المجرمين منها ذكور وإناث وسخرهم لنشر الاجرام الوهابي المتوحش وتصدير بعضهن الي شركات خارجية تسوق القتل والغرام وما هو محرم ؟ . .

..اليس حزب الاصلاح حائز على الايزو في إرتكاب جرائم الاختطاف وتجارة الاعضاء والمخدرات ويكفي الاستدلال بمزارع طالبان بأفغانستان .؟

.. الم تكن قيادات في حزب الاصلاح في الماضي تمارس الجريمة ضد النساء داخل السجون الاستخباراتية بصنعاء والتي كان يشرف عليها محمد اليدومي ضابط المخابرات ؟ .

.. كما ان العودة لترجمة بيان مجلس الامن مؤخرا بشان اليمن يضع العديد من علامات الاستفهام .فقد يكون يحمل بطياته ضوء اخضر للشروع بإرتكاب هذه الجريمة. لان البيان اغفل الارهاب الداعشي في المحافظات الخاضعة للاحتلال ولكون مارب بالنسبة لواشنطن ولندن هي بوابة الاطماع لليمن من الماضي للحاضر وغريفيث قد يرفع ضمن إحاطاته القادمة ان دواعش الارهاب في اليمن هم السلام الذي ليس له مثيل ..

اذا لا تعد جريمة إختطاف جريمة النساء في مارب فريدة من نوعها او غريبة بالنسبة لمن يتناول قراءة محطات تيارات التكفير والتفجير بل كل من يتناول تحليل هذه القضايا بعين العقل سيجد كل شيء متوقع من تيارات التدعيش . إختطاف . إغتصاب . نهب قتل . كل ما هو قذر يقدمون عليه ...

السؤال الذي يطرح ذاته .

لماذا حددت قوى التدعيش تاريخ الاختيار لتنفيذ هذه الجريمة في ظل المباحثات القائمة حول الاسرى والمتزامنة مع المتغيرات والمستجدات التي تشهدها المنطقة ؟

من وجهة نظري بإختصار ان هناك عدة اهداف لتنفيذ هذه الجريمة.. منها

.. حرف انظار العامة عن مشاريع التطبيع مع كيان صهيون في المنطقة.

.. إنتاج قضايا مستجدة يتولى هندستها وانتاجها بشكل يومي مطبخ المرتزقة بحيث تتفاقم كل يوم ويصبح إهتمامات العامة يدورون حول ما هو مستجد بإعتبار ذلك يشتت الرأي الجمعي خصوصا القوى التي ترفض وتواجه العدوان.

.. محاولة هذا التيار الضغط على كافة العائلات التي ترفض المشاركة مع المرتزقة في معركة العدوان وكوسيلة لإقحام كثير من ابناء مارب بمساندة دول التحالف.

.. المشاركة في توسعة مشاريع الارهاب بمحافظة مارب تلبية للرغبة الغربية ولأن قرار التصنيف الامريكي ضد انصار الله يمنح التكفيريون فرصة اكبر لتنمية مشاريعهم الارهابية

.. لكي لا يلتفت العامة للتوافد الامريكي والبريطاني والاسرائيلي سوءا لحوض البحر الاحمر او بحر العرب بما فيه الجزر اليمنية او المهرة وحضرموت وباب المندب وغيرها ...

.. لإيجاد عوائق امام القوى المناهضة للعدوان من إستكمال تحرير مارب.

هذه نبذة من الاهداف لكنني على قناعة ذاتية ان حزب الاصلاح الداعشي لن يعلن توبته عن هذه الجرائم بإعتباره وصل لمرحلة الادمان والطبع غلب التطبع . ولنأخذ في الحسبان ان الوهابية هي إيدز الشعوب.

.. تنفيذ هذه الجريمة جزء من التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر .

سلام الله على انصار الله وعلي قائد الثورة السيد الرمز والعلم. عبدالملك الحوثي لان لديه قيم قرآنية جميلة وهو قائدا غير متوحشا بل قائدا إنساني وإستثنائي ونذر ذاته للدفاع عن الامة والانسانية .تعظيم سلام لهذا القائد العظيم . فسلام الله عليه .

على هذا الاساس اقول سلام الله على انصار الله وعلي قائد الثورة السيد الرمز والعلم . عبدالملك الحوثي لان لديه قيم قرآنية جميلة وهو قائدا غير متوحشا بل قائدا إنساني وإستثنائي ونذر ذاته للدفاع عن الامة والانسانية .تعظيم سلام لهذا القائد العظيم . فسلام الله عليه.

وسلام الله علي كل شهيد واجه العدوان.

ليعلم حزب الاصلاح ان إختطاف سميرة مارش في العام المنصرم كانت عاملا لتحرير الجوف واجزاء كبيرة من محافظة مارب واليوم إقدام عرادة هذا الحزب على إرتكاب هذه الجريمة في مارب التاريخ ستكون بإذن الله وبركة سواعد المجاهدين عاملا لتحرير بقية المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الاحتلال النهيوسعودي وادواته الداعشية. وسيكون مصير العرادة إما صريعا او أسيرا او مهان كصديقه الداعشي المرتزق العكيمي .أما

مبعوث الغفلة لمجلس الامن فلا نتوقع منه سوى نفس النغمة والمصطلحات المتكررة كعادته تدابير إحتياطية وعلى امل والغرض من ذلك تمييع هذه القضية ولن يبرز الجريمة بل سيعتم عنها وعن الارهاب.

تبا لمن يختطف النساء . تبا لكافة مشاريع التدعيش والدعشنة . تبا لعرادة العمالة والارهاب

مع ان الالم يزداد من جراء هذه القضية

والحديث متشعب عنها لكن خير الكلام ما قل ودل . .

فلنستمر في مواجهة العدوان والحصار وتطهير البلد من كل مشاريع التدعيش والعمالة وكل من يدافع عن ارضه وعرضه فهو شهيد.

/انتهى/