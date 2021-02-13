١٠ ميزات لشهر رجب الأصب في كلام الإمام الخامنئي

وکالة مهر للأنباء _ نشر موقع KHAMENEI.IR مقاطع من کلمات سماحة القائد القاها في المناسبة وعلينا أن نعرف قدر هذا الشّهر فإحدى خصوصيّات أدعية شهر رجب هي الإلتفات إلى التوحيد، الإلتفات إلى الله، إلى الإسماء والصّفات الإلهيّة مما یدل علی اهمیة الشهر هذا.

١. فرصة للتقرب

"يمثل شهر رجب فرصة للتقرب إلى القيم الإلهية والتقرب إلى الباري تقدست أسماؤه وبناء الذات." (26/04/2015)

٢. تطهیر النفس

"على المرء أن يطهّر نفسه خلال شهري رجب وشعبان كي يسعه الجلوس على المائدة الإلهية في شهر رمضان والتنعّم بها والاستزادة منها." (26/9/2001)

٣. معرفة قدر هذه الایام

«اعرفوا قدر هذه الأيام، فإن بمقدور الإنسان الواعي والبصير والذكي أن يكسب في كل ساعة من هذه الساعات مكسباً تضمحلّ أمامه جميع النعم الدنيوية، ألا وهو نيل رضا الله ولطفه وعنايته وتوجهه.» (8/2/1991)

٤. أعظم هدية

"الأدعية الواردة في هذا الشهر، إنما هي دروسٌ تربوية. فلو تدبّرنا في مضامين هذه الأدعية، لوجدنا فيها أعظم الهدايا المعنوية الإلهية."(21/10/1998)

٥. شهر جلاء القلب

"إن شهر رجب هو شهر جلاء القلب وتطهير الروح، وكل ما في شهر رجب من الأدعية والاعتكاف والصلاة إنما هي وسائل وسبل تساعدنا على جلاء قلوبنا وأرواحنا." (19/8/2005)

٦. تعزيز الصلة بالله

"لا تقتصر بركات شهر رجب على هذه الولادات. وإنني أوصي نفسي وأوصيكم بالانتهال من بركات شهر رجب عبر تعزيز الصلة والعلاقة القلبية بالله سبحانه وتعالى." (29/04/2015)

٧. فرصة للعبودية

"شهر رجب يمثّل فرصة للعبودية. وإن جميع حياتنا بعرضها وطولها تستطيع أن تمهّد الأرضية للعبودية الصحيحة التي تمثل السعادة الحقيقية." 7/5/2014

٨. مقدمة لشهر شعبان ورمضان

"يظهر من الأدعية الواردة في شهر رجب أن هذا الشهر هو مقدمة لشهر شعبان ومن بعده لشهر رمضان، وأن هذه الأشهر الثلاثة فرصة لتزكية النفس طوال السنة." 12/1/1993

٩. شهر مبارك

"شهر رجب شهر مبارك، وهو شهر التوسل والذكر والتوجه والتضرّع والاستغاثة وتوثيق عرى القلوب المحتاجة والفقيرة إلى ألطاف الله وأفضاله." 8/2/1991

١٠. فرصة ثمينة

"يعد شهر رجب فرصة ثمينة للقلوب المؤمنة من أجل توطيد ارتباطها بالله. فالإنسان بحاجة لهذا الارتباط المعنوي والروحي، والقلب الغافل هو الذي يقع عرضة لغارات الشيطان." 26/9/2001

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