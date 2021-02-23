سواريز یرعب قلوب المنافسين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سجل سواريز 16 هدفا في موسمه الأول مع أتلتيكو ليتصدر الفريق الدوري الإسباني، لكن اللاعب لم يجد طريق الشباك حتى الآن في أربع مباريات مع فريقه بدوري الأبطال.

وفي أربعة مواسم سابقة مع برشلونة سجل سواريز عشرة أهداف فقط في دوري الأبطال بينما لم يهز الشباك في أي مباراة خارج الأرض في المسابقة منذ سبتمبر 2015.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد التي نقلت إلى رومانيا بسبب قيود السفر بين إسبانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا: "يبث سواريز الرعب في قلوب المنافسين بغض النظر عن المسابقة التي ينافس بها".

وتابع: "يملك سواريز مهارات وقدرات كبيرة يحسب لها المنافسون ألف حساب. سنتحدث عن مشاكل التسجيل خارج الأرض حين نذهب إلى لندن لكن مواجهة الغد تعتبر بمثابة مباراة على أرضنا".

ووصل أتلتيكو مدريد إلى العاصمة الرومانية وهو يترنح من هزيمة مفاجئة بهدفين نظيفين على ملعبه أمام ليفانتي قلصت الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإسباني عن أقرب مطارديه جاره الريال إلى ثلاث نقاط وتركت الفريق بانتصار وحيد في آخر أربع مباريات./انتهى/