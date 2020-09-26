تشافي: أكثر المباريات الحماسية التي واجهتها كانت أمام الفرق الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الإسباني "تشافي هيرنانديز" مدرب السد القطري اكد على صعوبة مباراة فريقه مع بيرسبوليس الإيراني، التي ستقام مساء غدٍ الأحد، في إطار مباريات دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وقال "تشافي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "سنواجه أفضل فريق ايراني خلال الفترة الحالية، بالطبع المواجهة ستكون صعبة لكننا متحمسون كثيراً لهذا اللقاء وهدفنا معروف للجميع وهو الفوز والتأهل للدور التالي".

وأضاف: "مباراة الغد نعتبرها مواجهة نهائية بالنسبة لنا، لكن علينا أن نلعب بتوازن وبشغف كبير من أجل تحقيق الفوز ونأمل تحقيق ذلك من خلال تقديم أفضل ما لدينا على أرضية الملعب".

وتابع: "سنلعب من أجل الاستحواذ والسيطرة على المباراة وهذة نقطة أساسية بالنسبة لنا ويجب أن نكون في قمة جاهزيتنا".

وأشار تشافي: "قلت للاعبين إن أكثر المباريات الحماسية التي واجهتها في مسيرتي مع السد كانت أمام الفرق الايرانية ومنها بيرسبوليس الذي يلعب بحماس كبير".

وعن مباراة سباهان الإيراني الأخيرة قال "تشافي": "أولويتنا أمام سباهان كانت إراحة بعض اللاعبين بعد ضمان التأهل، السد جاهز لمواجهة الغد ولدينا إصرار كبير على عبور هذه العقبة"./انتهى/

