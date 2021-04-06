برشلونة يشعل صراع الصدارة بفوز شاق على بلد الوليد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة واستعاد مركز الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الـ63 نقطة قبل مواجهتهما المرتقبة في الكلاسيكو الإسباني السبت المقبل.

وقلص برشلونة الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة مستفيدا من خسارته الأخيرة أمام إشبيلية بهدف دون مقابل اول أمس الأحد.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".



المصدر: RT