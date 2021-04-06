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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٢٢ ص

برشلونة يشعل صراع الصدارة بفوز شاق على بلد الوليد

برشلونة يشعل صراع الصدارة بفوز شاق على بلد الوليد

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة واستعاد مركز الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الـ63 نقطة قبل مواجهتهما المرتقبة في الكلاسيكو الإسباني السبت المقبل.

وقلص برشلونة الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة مستفيدا من خسارته الأخيرة أمام إشبيلية بهدف دون مقابل اول أمس الأحد.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
 

المصدر: RT

رمز الخبر 1913285

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