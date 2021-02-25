روحاني: قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان قرارا خاطئ وعلى الإدارة الجديدة تصحيحه

روحاني: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان قرارا خاطئا وعلى الإدارة الجديدة أن تصحح هذا الخطأ

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية "حسن روحاني" ان على الولايات المتحدة أن ترفع يدها عن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، موضحا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان قرارا خاطئا وعلى الإدارة الجديدة أن تصحح هذا الخطأ.

و قال الرئيس روحاني اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء يجب ان تكون الاقوال مطابقة للافعال فاعداء الجمهورية الاسلامية يقولون ان نشاطات ايران النووية غير سلمية ولكن الاصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الاوساط الدولية المؤثرة .

واضاف ان الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية اعلنت مرات عديدة ان برنامج ايران النووي هو سلمي ولاغراض علمية مبينا ان العدو كان يتذرع بملف " بي ام دي " واننا اغلقنا هذا الملف مما شكل ذلك اكبر ضربة لدعايات الاعداء.

واكد اننا وبكل قوة باقون في الاتفاق النووي وقال: من الممكن ولاسباب خفض الالتزامات لكننا بقينا ملتزمين بمبدأ الاتفاق ونصونه واذا لم يكن صبر ومقاومة الشعب الايراني لانهار الاتفاق.

اللواء سلامي: استطعنا كسر الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء

صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي"، اليوم الأربعاء، ان إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء، مشيراً إلى أن العدو استخدم كامل إمكاناته ضد البلاد إلا أنه باء بالفشل.

و أشار اللواء سلامي إلى أنه تم تشكيل تحالف كامل وهجوم سياسي وعسكري وأمني وثقافي واقتصادي ونفسي وإعلامي ودعائي شامل ضد إيران، قائلا: نادرا ما نجد دولة في العالم قد وقفت أمام كل قوى الشر في العالم وتقاوم دون ان تتضرر بل تحقق التقدم وتخيب آمال العدو.

العميد نصيرزادة: ايران تزيح الستار عن اول طائرة قتالية مسيرة ذات جسم عريض

واعلن قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زادة " خلال تفقدة للمراحل النهائية لمشروع انتاج طائرة "كمان 22" إن هذه الطائرة المسيرة مزودة بمعدات قتالية وبصرية والحرب الالكترونية ومصممة على أساس المتطلبات التشغيلية لسلاح الجو وفي المراحل النهائية من مرحلة الإنتاج.

واضاف ان طائرة "كمان 22" هي أول طائرة مسيرة قتالية ذات جسم عريض في البلاد وهي قادرة على حمل جميع أنواع المعدات بفترة تحليق عالية جدًا وأكثر من 24 ساعة ومدى يصل إلى 3000 كيلومتر، ولديها القدرة على تحديد ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة، وستضيف قدرة قتالية عالية لسلاح الجو من خلال تزويدها بمجموعة متنوعة من الذخيرة الذكية.

تسجيل 73 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و598 الفا و875 شخصا، وبوفاة 73 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و736 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و270 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و598 الفا و875 شخصا.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 365 الفا و 253 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 73 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 736 شخصا.

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