سفينة مملوكة لشركة تابعة للاحتلال تتعرض لانفجار في بحر عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن "التحقيقات جارية، والسفينة في أمان والطاقم بخير". ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار. وذكرت أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

وقالت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري إن السفينة المعنية هي "إم. في هيليوس راي"، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة "آيل أوف مان".

ووفق شركة "درياد جلوبال" فإن "السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية".

وقال متحدث باسم وزارة النقل الصهيونية إن "الوزارة ليس لديها معلومات عن سفينة إسرائيلية أصيبت في انفجار في خليج عُمان"، فيما أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لرصد حركة السفن أن السفينة تديرها شركة "ستامكو شيب مانجمنت" التي رفضت التعيلق عن الأمر.

هذا وقال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين إنه "على علم بالحادث ويراقب الوضع".

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن "السفينة التي تحمل علم جزر الباهاما لكنها مملوكة لإسرائيليي تعرضت إلى انفجار لم تتضح ملابساته"./انتهى/