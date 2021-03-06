الجزر الايرانية الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران/ على الجامعة العربية توجيه اهتمامها نحو الحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تعليقا على البيان الختامي للاجتماع الوزاري للجامعة العربية واللجنة الرباعية المزعومة والذي تضمن مزاعم فارغة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال خطيب زادة: من المؤسف ان بعض الدول العربية بصدد اختلاق عدو وهمي لحرف انظار الرأي العام عن اجراءاتها الشريرة والهدامة بدلا من معالجة المشكلات الاساسية التي يعاني منها العالم العربي بما فيها ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني الاحتلالي والمثير للتوتر في المنطقة والتقصير تجاه القضية الفلسطينية واستمرار الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني العربي والتسبب بأفظع كارثة انسانية في العصر الحاضر ودعم الارهاب والجماعات الارهابية طيلة سنوات مديدة.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية كل الاتهامات الواردة في البيان الختامي، وقال: ان الدول المستمرة في عدوانها المدمر طيلة 6 سنوات على اليمن فضلا عن تدمير البنى التحتية الاولية للحياة، تسببت في حدوث مجاعة ووباء وتهجير وفقر ملايين البشر وتلطخت ايديها بدماء الابرياء، وهي الآن ومن خلال اطلاق الاتهامات الفارغة بصدد التنصل عن مسؤوليتها عن هذه الجرائم.

واضاف: ان تكرار الادعاءات العبثية بشأن الجزر الايرانية الثلاث لم ولن يؤثر على الحقائق التاريخية والجغرافية الموجودة، وان هذه الجزر هي جزء لا يتجزأ من ارض ايران.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه جيرانها والمبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، معربا عن امله بأن توجه الجامعة العربية وبعض دول المنطقة اهتمامها نحو الحوار والتعاون الاقليمي بدلا من اصدار البيانات الفارغة والاستفزازية التي لا نتيجة لها سوى استمرار نهجها الهدام الحالي./انتهى/