الشعب الفلسطيني معني فقط بالمقاومة ويعتبر كيان الإحتلال برمته محتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد الخبير بالصراع العربي - الصهيوني عليان عليان على أن الصاروخ الذي انطلق من قطاع غزة بإتجاه عمق الأراضي المحتلة مؤخراً يحمل رسالة مفادها بأن الشعب الفلسطيني معني فقط بالمقاومة ويعتبر كيان الإحتلال برمته محتلون مهما كانت نتيجة الإنتخابات.

وشدد عليان بأن الشعب الفلسطيني ليس معنياً بالإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة وهو معني بحقوقه وينظر الى كيان الإحتلال مغتصبون والعلاقة مع هذا الكيان هي علاقة مواجهة الإحتلال فقط.

وحول تشكيل حكومة كيان الإحتلال قال عليان بأن معسكر مناهض لنتنياهو لا يملك وضعاً احسن من نتنياهو نفسه حيث يعاني من مشاكل كثيرة فيما بينهم والأمر الوحيد الذي يوحدهم هو مواجهة نتنياهو حيث هذا المعسكر عاجز عن تشكيل الحكومة لوحده بسبب وجود خلافات جوهرية فيما بينهم.

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