يجب تفعيل ممر "شمال-جنوب" بدلا عن قناة السويس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جلالي كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس خلال الايام الاخيرة بسبب جنوح سفينة "ايفر غيفن" العملاقة فيها والخسائر الناجمة عن توقف حركة الملاحة للاقتصاد العالمي والتي تقدر بنحو 9 مليارات دولار يوميا: ان الاسراع في اكمال البنى التحتية وتفعيل ممر "شمال-جنوب" كبديل عن ممر قناة السويس يحظى بالأهمية اكثر مما مضى.

واضاف: ان ممر "شمال-جنوب" الذي يختصر الزمن حتى 20 يوما والتكاليف حتى 30 % يعد خيارا أفضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت.

وتابع جلالي: ان الحادث الاخير مؤشر الى ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس الذي تعبر منه اكثر من مليار طن من السلع سنويا، وان ممر "شمال-جنوب" يعد خيارا افضل باختصاره الزمن حتى 20 يوما واقتصاده في التكاليف حتى 30 %.

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