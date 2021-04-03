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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٣٢ ص

قاليباف:

انطلقت الصناعة النووية من جديد في ظل أنشطة البرلمان الإيراني الحالي

انطلقت الصناعة النووية من جديد في ظل أنشطة البرلمان الإيراني الحالي

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني بان المجلس تمكن من تحقيق مطالب وارادة الشعب وعلى استعداد لاتخاذ خطوات اکبر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمدباقر قاليباف" كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت: في وقت ما كانوا (البعض) يقولون بان المجلس غير فاعل ولا يمكنه ايجاد تغيير ما. الا انه في ظل انشطة المجلس الحادي عشر (الحالي) انطلقت الصناعة النووية من جديد وتوفرت تمهيدات رفع الحظر الاميركي والان يقولون لماذا يتخذ المجلس قرارات مهمة وان هنالك حاجة الى الاستفتاء.

واضاف رئيس مجلس الشورى: ان هذا الامر يعني برعاية الباري تعالى ان المجلس تمكن من تحقيق مطالب وارادة الشعب وان يقوم باحياء قدرات السلطة التشريعية من خلال الاستفادة من طاقاته القانونية التي كانت مهملة. بعيدا عن القضايا الجانبية والضجيج فان المجلس على استعداد لاتخاذ خطوات اوسع.

/انتهى/

رمز الخبر 1913175

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