جندي صهيوني جبان يضرم النار في نفسه

وأفادت وکالة مهرللأنباء، نقلا عن موقع "والا" العبري بأن الجندي أضرم النار في نفسه أمس وهو الآن في حالة حرجة في مستشفى شيبا في تل هشومير.

وقالت ليا، أخت ساديان: "إن الجيش "الكيان المحتل" وشعب "الكيان الصهيوني " مدينون بدين كبير لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم وأرواحهم من أجل حماية الدولة ويجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للقتال من أجلهم".

وذكرت وسائل إعلام عبرية عن الجندي المعاق "ايتسيك سعاديان" الذي حرق نفسه اثناء تواجده داخل قسم التأهيل في مبنى وزارة الجيش.

وأوضحت أن الجندي كان قد شارك في عدوان الاحتلال عام ٢٠١٤ على قطاع غزه و كان ضمن الفرقة التي دخلت الشجاعية والتي ضمت ايضا الجندي الاسير "اورن شاؤول" وعلى اثر معركة الشجاعية اصيب بإعاقة نفسية ومنذ ذلك الوقت وهو في صراع مع وزارة الحرب لتحسين نسبة اعاقته

وبسبب رفض الوزارة تحسين نسبة اعاقته صب البنزين على نفسه واشعل النار في جسده وقد اصيب بإصابات خطيره.

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