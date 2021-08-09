https://ar.mehrnews.com/news/1916839/ ٠٩/٠٨/٢٠٢١, ١:٠٥ م رمز الخبر 1916839 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٩/٠٨/٢٠٢١, ١:٠٥ م شریط فیدیو؛ الروضة الحيدرية ترفع رايات السود لاستقبال شهر محرم الحرام تتشح الروضة الحيدرية عشية شهر محرم الحرام بالرايات السود لإقامة ذكرى استشهاد الامام الحسين علية السلام . تحميل 9 MB رمز الخبر 1916839 کپی شد محتوى ذات صلة قبسات من حياة الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام اجواء مرقد امام علي (ع) في ليلة 19 رمضان المبارك في ذكرى استشهاد.. ثمرة فؤاد أنيس النفوس امام الرضا علية السلام سمات العراق النجف الاشرف مرقد الامام علي عليه السلام
تعليقك