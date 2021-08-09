  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١:٠٥ م

شریط فیدیو؛

الروضة الحيدرية ترفع رايات السود لاستقبال شهر محرم الحرام

الروضة الحيدرية ترفع رايات السود لاستقبال شهر محرم الحرام

تتشح الروضة الحيدرية عشية شهر محرم الحرام بالرايات السود لإقامة ذكرى استشهاد الامام الحسين علية السلام .

تحميل 9 MB

رمز الخبر 1916839
https://ar.mehrnews.com/news/1916839/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات