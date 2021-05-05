الاحتلال الاسرائيلي في مهب الريح وعلى المراهنين على الكيان مراجعة حساباتهم

وكالة مهر للأنباء: ذكرى يوم القدس هذا العام تأتي وقد اصبحت الأمة على مقربة من المسجد الاقصى بشكل فعلي وحقيقي وان كانت الصورة العامة ليست بالوضوح الكافي الذي يعكس حجم الإنجاز الذي حققه محور المقاومة في مواجهة المشروع الامريكي الصهيوني الوهابي.

تأتي مناسبة هذا العام 1442- 2021 في ظل تحولات هامة في الشرق الأوسط طابعها التراجع الاستراتيجي للنفوذ الامريكي والانكسار العسكري والسياسي لأدوات الهيمنة الغربية في المنطقة لاسيما السعودية و"اسرائيل".

وفي هذا السياق أجرت وكالة مهر للأنباء حوارا صحفيا مع عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في مصر، السيد الطاهر الهاشمي، عن أهمية هذه الذكرى وتأثيرها على معادلة الردع بين محور المقاومة والكيان الغاصب الإسرائيلي. واتى نص الحوار على الشكل التالي:

** برایک ما هي انجازات یوم القدس العالمي خلال السنوات الماضیة؟ وما هي اسباب محاولة الکیان الصهیوني بالتقلیل من اهمیة یوم القدس العالمي؟

غالبية الشعوب اصبحت تعد الاشهر والايام بل الساعات لترقب اليوم العظيم يوم القدس العالمي والجميع متأكد انه يوم الحسم الالهي

لا يخفى على احد من كان ان غالبية الشعوب اصبحت تعد الاشهر والايام بل الساعات لترقب هذا اليوم العظيم يوم القدس العالمي والجميع متأكد انه يوم الحسم الالهي الذي حدده الامام الخميني رضوان الله عليه لهؤلاء الظلمة المغتصبين المستكبرين.

وإن من يقللون من هذا اليوم لا شك انهم عملاء لهذا الكيان ومنبطحين له ومهزومين داخليا وخارجيا ونرى انه لا وزن لهم وسط شرفاء الامة.

**کما تعرفون لقد استهدفت المقاومة مکان بالقرب من مفاعل دیمونا علی اعتاب یوم القدس العالمي. کیف تقیمون هذا التطور؟

سقوط صاروخ على مقربة من مفاعل ديمونة وهو كما يروجون انه أكثر المناطق تحصينا في اسرائيل يثبت للعالم كله كذب هذا الكيان المصطنع وانه فعلا كما قال سماحة السيد حسن نصرالله انه اهون من بيت العنكبوت

سقوط صاروخ على مقربة من مفاعل ديمونة وهو كما يروجون انه أكثر المناطق تحصينا في اسرائيل يثبت للعالم كله كذب هذا الكيان المصطنع وانه فعلا كما قال سماحة السيد حسن نصرالله انه اهون من بيت العنكبوت وانهم مكشوفين للمقاومة وان المقاومة قادرة في اي وقت على ازالة هذا الكيان خلال ساعات قليلة.

وليعلم الجميع ان القوة القوية الان هي لمحور المقاومة وان هذا الكيان في مهب الريح وان المراهنين عليه خسرورا من اول صاروخ والان ما عليهم الا مراجعة حساباتهم وان الامر بالنسبة لمحور المقاومة اصبح سهلا وميسرا ولن تحميهم امريكا ولا غيرها من صوايخ المقاومة وستصبح اسرائيل في خبر كان وليعلم الجميع ان المنطقة تغيرت معادلاتها فليعملوا على ذلك ويحسبوا حسابتهم الجديدة وستصبح منطقة الشرق الاوسط بلا امريكا ولا كيانها الصهيوني وان النصر اتي لا محالة.

**کیف تقیمون دور الجمهوریة الاسلامیة في دعم المقاومة خاصة في فلسطین خلال العقود الماضیة؟

دور الجمهورية الإسلامية هوالاكبر و الأعظم ولا ينكره الا جاحد معاند فاشل ولقد قامت الجمهورية الإسلامية منذ قيامها على يد مفجرها الامام الخميني العظيم

لا يخفى على ذي عقل وبصيرة وعاش الواقع ان دور الجمهورية الإسلامية هوالاكبر و الأعظم ولا ينكره الا جاحد معاند فاشل ولقد قامت الجمهورية الإسلامية منذ قيامها على يد مفجرها الامام الخميني العظيم بدعم وامداد المقاومة بكل الطرق والسبل وعلى كل الساحات داخليا وخارجيا حتى اصبح غالبية الشعوب ترفع رايات المقاومة وتتحدث بلسانها وعلى استعداد للمشاركة وهذه من اعظم ثمراتها.

**ما رأيكم حول قيام بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

يعد التطبيع القضية الأكثر خطورة خلال العقود الأخيرة وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية حيث ازدادت وتيرة الأحداث وتزايد الحديث عن تطبيع العلاقات سواء بشكل كامل أو جزئي مع الكيان الصهيوني من قِبل بعض دول المنطقة، ولأننا كشعب عربي ومسلم معنيون تمامًا بهذه القضية، فلا يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام، ففلسطين هي البوصلة الحقيقية لنا، ولا مشروعية لأحد في التطبيع مع كيان استعماري غاصب، وعندما تتحدث حكومة ما عن تطبيع العلاقات وضخ استثمارات ضخمة داخل الكيان الصهيوني فهذا يُمثل جرس إنذار لنا وأن أعداء الأمة الخفيين بدأوا في الظهور.

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