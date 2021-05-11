تغطية ميدانية لمراسل مهر في غزة لاخر احداث فلسطين + فيديو

واكد مراسل وكالة مهر للأنباء خلال تغطيته للاحداث الاخيرة التي جرت الليلة الماضية، ان الصدامات والمواجهات الدائرة أمس بين المصّلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، قد أوقعت أكثر من 300 جريح غالبيتهم من الفلسطينيين.

واشار الى ان ما تقوم به اسرائيل في الشيخ جراح ما هي الا محاولات فاشلة للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وعلى الممتلكات الفلسطينية التي بدأت منذ عدة ايام، هذه الاحداث انتقلت الى قطاع غزة حيث بدات قوات الاحتلال الاسرائيلي شن عدد من الغارات على قطاع غزة بعد ان نفذت المقاومة الفلسطينية وعودها بانها لن تترك المدينة المقدسة وحدها في ظل هذه الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.

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