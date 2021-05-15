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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٣:٣٧ م

تقریر مراسل مهر من غزه؛

آخر الأحداث والمستجدات على الساحة الفلسطينية

آخر الأحداث والمستجدات على الساحة الفلسطينية

يوضح تقرير مراسل وكالة مهر الايرانية من قطاع غزة "ابو حسان"، انه المأساة الفلسطينية تتجدد ونتحدث اليوم عن حالة من نزوح المواطنين من الحدود الشمالية والحدود الشرقية لقطاع غزة الى مدارس وكالة غوث.

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واكد مراسل وكالة مهر للأنباء خلال تغطيته للاحداث الاخيرة التي جرت الليلة الماضية، ان الصدامات والمواجهات الدائرة منذ عدة ايام الى يومنا الحالي قد اوقعت ما يقارب 120 شهيدا من الشباب والاطفال والنساء.

واشار الى ان الاعتداءات والجرائم البشعة المستمرة من جانب العدو الصهيوني على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني لن تزحزح الشعب الفلسطيني عن مبادئه وعن قدسه، بل ستزيد من عزيمته وقوته واصراره، فكل شعرة واحدة كفيلة بزعزعة اركان الجيش الاسرائيلي.

ومع كل هذه التطورات ومع استمرار العدو الاسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، يرسل الفلسطيني هنا رسالة بانه صامد وانه مستمر./انتهى/

رمز الخبر 1914489
https://ar.mehrnews.com/news/1914489/

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