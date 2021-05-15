آخر الأحداث والمستجدات على الساحة الفلسطينية

واكد مراسل وكالة مهر للأنباء خلال تغطيته للاحداث الاخيرة التي جرت الليلة الماضية، ان الصدامات والمواجهات الدائرة منذ عدة ايام الى يومنا الحالي قد اوقعت ما يقارب 120 شهيدا من الشباب والاطفال والنساء.

واشار الى ان الاعتداءات والجرائم البشعة المستمرة من جانب العدو الصهيوني على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني لن تزحزح الشعب الفلسطيني عن مبادئه وعن قدسه، بل ستزيد من عزيمته وقوته واصراره، فكل شعرة واحدة كفيلة بزعزعة اركان الجيش الاسرائيلي.

ومع كل هذه التطورات ومع استمرار العدو الاسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، يرسل الفلسطيني هنا رسالة بانه صامد وانه مستمر./انتهى/