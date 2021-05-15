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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٠:٠٤ ص

تظاهرات ضخمة ضد الكيان المحتل تعم المدن الاسترالية الكبرى

تظاهرات ضخمة ضد الكيان المحتل تعم المدن الاسترالية الكبرى

لقد كان يوم السبت 15-5-2021 يوما مشهودا بتاريخ استراليا دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى ابادة جماعية، وتنديدا بالعدوان الارهابي على كافة الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استجاب ابناء الجالية العربية والاسلامية وكل الاحرار من المواطنين الاستراليين دعوة " مجموعة العمل الفلسطيني الاسترالية " لتظاهرة ضخمة في وسط مدينة سيدني الاسترالية شارك فيها الالاف من المواطنيين والسياسيين الاستراليين ومن كافة الجنسيات والقوميات.

جابت التظاهرة شوارع مدينة سيدني بعد الاستماع الى كلمات القاها عدد من الناشطين والسياسيين الاستراليين.

وكانت الهتافات تعلو ضد العدوان الصهيوني الارهابي على مدينة القدس وقطاع غزة وتدعو الى زوال الاحتلال.

ولقد اقيمت تظاهرات مماثلة في مدينة ملبورن وبريزبن واداليد وبيرث.

/انتهى/
رمز الخبر 1914475
https://ar.mehrnews.com/news/1914475/

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