تظاهرات ضخمة ضد الكيان المحتل تعم المدن الاسترالية الكبرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه استجاب ابناء الجالية العربية والاسلامية وكل الاحرار من المواطنين الاستراليين دعوة " مجموعة العمل الفلسطيني الاسترالية " لتظاهرة ضخمة في وسط مدينة سيدني الاسترالية شارك فيها الالاف من المواطنيين والسياسيين الاستراليين ومن كافة الجنسيات والقوميات.

جابت التظاهرة شوارع مدينة سيدني بعد الاستماع الى كلمات القاها عدد من الناشطين والسياسيين الاستراليين.

وكانت الهتافات تعلو ضد العدوان الصهيوني الارهابي على مدينة القدس وقطاع غزة وتدعو الى زوال الاحتلال.

ولقد اقيمت تظاهرات مماثلة في مدينة ملبورن وبريزبن واداليد وبيرث.

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