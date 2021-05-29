المعارضة السعودية تهنيء الشعب الفلسطيني الشقيق بانتصاره في معركة "سيف القدس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة كرامة المعارضة في السعودية اصدرت بياناً هنأت فيه الشعب الفلسطيني بانتصاره في معركة "سيف القدس" في مواجهة قوى العدوان والإمبريالية الصهيونية.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن النصر المبين الذي حققته المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني هو إنجاز الوحدة الفعلي على الأرض ضمن رؤية المقاومة والتحرير.

ووجهت الحركة تهنئة خاصة الى أهل غزة على صمودهم والتفاف وراء أبطالهم وذراعهم الذي أذل العدو رغم العدوان والقتل والتشريد والتدمير، وهنأت كل فصائل المقاومة ومحور المقاومة على هذا النصر الذي جعلنا اليوم إلى القدس أقرب.

نص البيان:

الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين.

يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَ‌حُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ‌ اللَّـهِ يَنصُرُ‌ مَن يَشَاءُ ﴾ [الروم:4-5].

بمناسبة النصر المبين الذي حققته المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني تهنئ حركة كرامة المعارضة في السعودية الشعب الفلسطيني كافة على إنجاز الوحدة الفعلي على الأرض ضمن رؤية المقاومة والتحرير، وتهنئ أهل غزة على الخصوص على الصمود والالتفاف وراء أبطالهم وذراعهم الذي أذل العدو رغم العدوان والقتل والتشريد والتدمير، وتهنئ كل فصائل المقاومة ومحور المقاومة على هذا النصر الذي جعلنا اليوم إلى القدس أقرب. إن انتصار المقاومة درس بأن النصر حليف من تعلق بالله رغم قلة العتاد، ودرس آخر للتمسك بالحق مهما علا وتغطرس الظالم.

كما نسأل الله الرحمة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل.

وإنه لنصر قريب بإذن الله وتحرير كامل لفلسطين.

د. معن بن علي الدويش الجربا

أمين عام حركة كرامة المعارضة في السعودية

/انتهى/