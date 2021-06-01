تقرير الوكالة يظهر تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإلغاء العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال غريب آبادي في تصريح صحفي بان تقرير الوكالة الذرية تم اعداده في ظل توقف الاجراءات الطوعية والخارجة عن اطار اتفاق الضمانات من قبل ايران منذ 23 شباط/فبراير الماضي.

واضاف: ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صرح في هذا التقرير بان انشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي، قد تاثرت بقرار ايران وقف تنفيذ الالتزامات النووية في اطار الاتفاق النووي والتي تشمل البروتوكول الاضافي.

وتابع غریب آبادي: ان ما قامت به ايران ياتي في اطار تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب.

وقال: ان هذا التقرير يبين جيدا تنفيذ القرار الصادر عن ايران في 23 شباط.

وختم غريب آبادي تصريحه بالقول: ان الاحصائيات والارقام المذكورة في التقرير حول نصب اجهزة الطرد المركزي او مخزون اليورانيوم المخصب، اما انها جاءت على اساس تقديرات الوكالة او في اطار عمليات التحقق لاتفاق الضمانات ولا علاقة لها باجراءات خارج اطار اتفاق الضمانات.

انتهى