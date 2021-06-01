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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٢:٢٣ م

الخزعلي:

الكاظمي يريد استمرار تواجد الأميركان في العراق

الكاظمي يريد استمرار تواجد الأميركان في العراق

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يريد استمرار تواجد القوات الأميركية في العراق، فيما أشار إلى أن الحشد الشعبي يعتبر الجزء الباقي من هيبة الدولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الخزعلي في حوار تابعته /المعلومة/، إن "رئيس الوزراء يريد استمرار تواجد القوات الأميركية في العراق"، مبينا أن "ان يصبح رئيس وزراء لا يعني ان يكون معصوما او فوق الدولة والقانون".

وأضاف، أنه "ليس لدينا مشكلة بالوقوف مع الكاظمي ومساعدته في بناء الدولة".

وبشأن التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع جمعة عناد بشأن الحشد الشعبي أكد الخزعلي أن " الحشد الشعبي حرر المنطقة التي ولد فيها رئيس البرلمان ووزير الدفاع"، لافتا إلى أن " الحشد الشعبي هو الجزء الباقي من هيبة الدولة".

/انتهى/

رمز الخبر 1914969
https://ar.mehrnews.com/news/1914969/

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