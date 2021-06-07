أدعوا الشباب الفلسطيني الثائر بالضفة للخروج لنقاط التماس والتصدي للمستوطنين

وحث البطش، في تصريح صحفي خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جماهير شعبنا في القدس والضفة الـ48 إلى شد الرحال للقدس للتصدي لمسيرة الاعلام الصهيونية وافشالها وحماية مقدسات الامة الإسلامية والمسيحية وعدم السماح للاحتلال بتثبيت روايته الزائفة في جنبات الأقصى المبارك .

وقال البطش:" إن تنظيم مسيرة الأعلام هدفه إلغاء وإفشال الجهد المصري مما قد يؤثر سلباً على حوارات القاهرة عبر اندلاع موجة أخرى من المواجهات مع المقاومة لإطالة فترة حكم نتنياهو ووضع العراقيل أمام خصومه من تشكيل حكومة تودي به إلى السجن".

كما دعا، كل الحريصين على استمرار التهدئة التي تم التوصل اليها بجهود مصرية يوم 21-5-2012 الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من تنفيذ اجندته عبر مسيرة الإعلام.

وجدد البطش موقفه أن الشيخ جراح والمسجد الأقصى خط أحمر لن يُسمح للاحتلال بتجاوزه.

/انتهى/