الرئيس روحاني يؤكد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم تدشين مشاريع صحية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في عدد من محافظات البلاد عبر الفيديو كونفرانس: ان يوم غد يوم مهم جدا في تاريخنا. انني وفي ضوء تجربتي كرئيس للجمهورية على مدى الاعوام الثمانية الاخيرة اقول بان اصوات الشعب مؤثرة جدا كي يتمكن رئيس الجمهورية من حل المشاكل الداخلية وكذلك العمل والخدمة وبذل الجهد في القضايا الدولية بقوة اكبر.

واكد بان من المهم جدا ان نعمل بمسؤوليتنا ونحضر عند صناديق الاقتراع وقال: من الممكن ان تكون لدى البعض عتابات على بعض الامور ولكن لا ينبغي اخذها بنظر الاعتبار وان لم يكن هنالك الشخص الذي نرغب بالتوصيت له في قائمة المرشحين فبامكاننا التصويت للمرشح الاكثر قربا في الرؤية لذلك الشخص.

واضاف: ان الكثير من اعدائنا والمناهضين لنا في انحاء العالم يريدون ان تكون صفوف الناخبين فارغة غدا لذا علينا الا نسمح بان تتحقق احلامهم. ولنعمل ان شاء الله تعالى على اقامة انتخابات مهيبة وتسجيل صفحة ذهبية اخرى في تاريخ الثورة.

روحاني يدشن عددا من المشاريع الوطنية بوزارة الصحة وبلدية طهران

هذا ودشّن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" صباح اليوم، عبر الفيديو، عدد من المشاريع الوطنية التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وبلدية طهران.

هذا وتقدر الاستثمارات المخصصة لهذه المشاريع التي تقع في محافظات جيلان (شمال) واذربايجان الشرقية والغربية (شمال غرب) وقم (جنوب طهران) الى جانب بلدية طهران، 3 الاف و214 مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4250 تومان، حسب التسعيرة الرسمية في ايران).

وتم في اطار المشاريع التنموية التي دشنت اليوم برعاية الرئيس روحاني، تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية لدى محافظات قم واذربايجان الشرقية والغربية وجيلان وطهران، بما يبلغ الفا و77 سريرا.

كما امر رئيس الجمهورية بتدشين محطتي قطار مترو الانفاق ضمن المشاريع التنموية التي تشرف عليها بلدية طهران.

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