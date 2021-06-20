اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية ايران وتركيا وافغانستان في انطاليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد على هامش منتدى الدبلوماسية في انطاليا بين وزراء الخارجية؛ الايراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاووش اوغلو والافغاني محمد حنيف اتمر، جرى البحث في مسيرة السلام في افغانستان واحدث تطورات الاوضاع فيها فضلا عن التعاون الثلاثي في مختلف المجالات بين هذه الدول.

ويزور وزير الخارجية الايراني مدينة انطاليا التركية للمشاركة في اجتماع منتدى الدبلوماسية والتقى لغاية الان العديد من مسؤولي الدول الاخرى المشاركة من ضمنهم؛ وزراء خارجية العراق وفنزويلا وافغانستان وكرواتيا وباكستان وطاجيكستان وبولندا ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة الافغاني عبدالله عبدالله ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اجتمع الى نظيره الافغاني محمد حنيف اتمر على هامش المنتدى اول امس الجمعة واعلن استعداد ايران للمشاركة المؤثرة في ترسيخ الامن والاستقرار في افغانستان، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الاطراف السياسية الافغانية من اجل اعادة الامن المستديم الى افغانستان.

وكان منتدى الدبلوماسية في انطاليا قد بدا اعماله الجمعة بكلمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ويشارك في المنتدى العديد من كبار مسؤولي الدول ووزراء الخارجية ورؤساء منظمات دولية واقليمية ودبلوماسيين بارزين.

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