  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:٣٧ م

خلال مراسم؛

روحاني يعلن عن خطط لافتتاح سوق عالمية للبورصة في المناطق التجارية الحرة

روحاني يعلن عن خطط لافتتاح سوق عالمية للبورصة في المناطق التجارية الحرة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن زيادة الاستثمارات الموظفة في المناطق التجارية الحرة تظهر فشل الحظر المفروض، الذي سيرفع قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال مراسم افتتاح عدد من المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد عبر آلية الفيديو كونفرانس أوضح روحاني ان رفع الحظر سيعزز علاقتنا مع جمهورية اذربيجان ، خاصة اننا اتخذنا قرارات مهمة مع الرئيس الاذربيجاني ، لكن تطبيق هذه القرارات تباطأ بسبب الحظر ، وبعد رفعه سيتم تنفيذ هذه القرارات وستشهد المناطق الحدودية شمال غرب البلاد تطورات ايجابية جدا.

كما تطرق روحاني الى المشاريع التي افتتحت في منطقة آرس قرب الحدود الاذربيجانية وقال ان نحو ثمانية الاف مليار تومان قد خصصت خلال العامين الماضيين لتطوير هذه المنطقة وهذا دليل واضح على فشل امريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران.

واشار روحاني الى ان المناطق الاقتصادية الحرة كجزيرتي كيش وقشم في الخليج الفارسي تعتبر مناطق ذات اهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واشار روحاني الى ان المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد تحولت من مناطق للاستيراد الى مناطق منتجة ومصدرة وبالتالي اصبحت جسرا يربط ايران مع دول الجوار والدول الاخرى ، ومن هنا فان هناك خططا لافتتاح سوق عالمية للبورصة في هذه المناطق.

واضاف ان هناك 621 مشروعا يجري تنفيذها حاليا لتطوير المناطق الاقتصادية الحرة وان استثمارات المواطنين في هذه المشاريع بلغ 248 الف مليار تومان.

/انتهى/

رمز الخبر 1915519
https://ar.mehrnews.com/news/1915519/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات