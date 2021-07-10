اجتماع طهران بمشاركة طالبان والحكومة الافغانية خطوة هامة باتجاه السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن صحيفة "افغانستان تايمز" اليوم السبت، ان كرزاي دعا في تصريح له على خلفية اجتماع طهران، الى ترسيخ جميع الطاقات من اجل التوصل الى حل سلمي وسياسي للازمة الراهنة في افغانستان.

كما رحب الرئيس الافغاني السابق، بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع طهران، الذي حذر فيه الجانبان من خطر استمرار الحرب اعلى الامن والاستقرار في افغانستان والمنطقة.

وفيما اعرب عن تقديره للجمهورية الاسلامية الايرانية على استضافتها وفدي طالبان والحكومة الافغانية، دعا كرزاي الطرفين الى اتخاذ خطوات حاسمة ومؤثرة بهدف انجاح عملية السلام في افغانستان.

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