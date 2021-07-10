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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:١٨ م

كرزاي:

اجتماع طهران بمشاركة طالبان والحكومة الافغانية خطوة هامة باتجاه السلام

اجتماع طهران بمشاركة طالبان والحكومة الافغانية خطوة هامة باتجاه السلام

قال الرئيس الافغاني السابق "حامد كرزاي" : ان الاجتماع الذي عقد مؤخرا بطهران وضم وفدا من تنظيم طالبان والحكومة الافعانية، شكل خطوة هامة باتجاه السلام في افغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن صحيفة "افغانستان تايمز" اليوم السبت، ان كرزاي دعا في تصريح له على خلفية اجتماع طهران، الى ترسيخ جميع الطاقات من اجل التوصل الى حل سلمي وسياسي للازمة الراهنة في افغانستان.

كما رحب الرئيس الافغاني السابق، بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع طهران، الذي حذر فيه الجانبان من خطر استمرار الحرب اعلى الامن والاستقرار في افغانستان والمنطقة.

وفيما اعرب عن تقديره للجمهورية الاسلامية الايرانية على استضافتها وفدي طالبان والحكومة الافغانية، دعا كرزاي الطرفين الى اتخاذ خطوات حاسمة ومؤثرة بهدف انجاح عملية السلام في افغانستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1915993
https://ar.mehrnews.com/news/1915993/

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