تعزيز التعاون بين الدول الاسيوية من شأنه ان يصبّ في النهوض بمستوى هذه القارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في الخطاب الذي بعثه قاليباف الى اجتماع اللجنة الثقافية والاجتماعية بجمعية البرلمانات الاسيوية عقد اليوم الاربعاء برعاية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحيّا رئيس البرلمان، المشاركين في هذا الاجتماع الذي اقيم برعاية الجمهورية الاسلامية؛ متطلعا الى استضافتهم في طهران حضوريا بعد زوال جائحة كورونا قريبا.

واضاف قاليباف: لا شك ان التعاون والتعامل الايجابي والبنّاء بين برلمانات اسيا وتظافر الجهود والافكار بين نواب الشعوب في دول القارة بمختلف المستويات، سيرفع من اداء هذه الجمعية وبالتالي يؤدي الى مزيد من الاواصر الوثيقة بين الدول الاعضاء.

وكما نوه الى ان التنمية الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية في الدول الاسيوية، تعتمد على الارتقاء بالمستوى الثقافي والمبادئ الوطنية والتراثية لهذه البلدان.

واكد رئيس البرلمان الايراني، على اعضاء البرلمانات الاسيوية ضرورة الحفاظ على التراث والهوية الوطنية لشعوبهم؛ مؤكدا ان شعوب اسيا دفعت ثمنا باهضا ازاء تراثها وهويتها الوطنية والاجتماعية، وبما يلزم على البرلمانات صون هذا الرصيد الشعبي.

ولفت، الى أن ايران تؤمن بانه يمكن من خلال تعزيز الاواصر والتعاون بين الدول الاسيوية بلوغ مراحل التقدم والازدهار والنهوض بمستوى هذه القارة العريقة وصولا الى مكانتها الحقيقة على صعيد المعادلات الدولية./انتهى/