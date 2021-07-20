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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٩:٤١ ص

"حزب الله" يدين التفجير الارهابي في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك

"حزب الله" يدين التفجير الارهابي في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك

وصف "حزب الله" اللبناني، التفجير الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد بالعمل الجبان، فيما اعلن تضامنه مع الشعب العراقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحزب في بيان، "يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الابرياء في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحج الاعظم في جبل عرفة، واوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين".

ورأى الحزب "في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والاقليميون والتي لا تكن للشعب العراقي الأبي الا السوء والضرر"، معتبراً أن "الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفتهم وعملهم الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات الضحايا، وفقاً لمصدر أمني.

/انتهى/

رمز الخبر 1916260
https://ar.mehrnews.com/news/1916260/

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