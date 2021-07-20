صفحة الفيسبوك لقناة الكوثر الفضائية تتعرض بالاغلاق بشکل دائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قامت ادارة شبكة فيسبوك بإغلاق دائم لصفحة قناة الكوثر الفضائية، التي يتابعها اكثر من مليوني وسبعمائة ألف متابع دون الإعلان عن أيّ تفاصيل بهذا الشأن.

الصفحة الأساسيّة لقناة الكوثر الفضائية على العنوان Alkawtharchannel والتي أذعن الموقع الدولي لتقييم شبكات التواصل الاجتماعيّة" سوشال بيكرز" (social bakers) أنها كانت تحتل المرتبة التاسعة في العراق في قسم وسائل الإعلام العالميّة، حُذفت يوم السبت 17 تموز 2021 بشكل كامل عن موقع فيسبوك.

هذه الخطوة التي أقدم عليها ادارة موقع فيسبوك ممن يدعي عن حمايته لحرية التعبير وحقوق الانسان، إنما تدلّ على ذعرهم وخوفهم من وسائل الإعلام الحرّة وهم يحاولون عبر تشويه الصورة وفرض الحدود المتعددة على إبقاء ظاهرهم الخادع والمزيّف حيّاً، ولا شكّ في أنّ أسلوبهم هذا إلى زوال مع صحوة الشعوب، وأنّ العاقبة ستكون للمطالبين بالحريّة حول العالم، إن شاء الله.

كما يجدر بنا أن نعلم الجمهور الكريم بأنّ الصفحة الجديدة لقناة الكوثر الفضائية ستتوفر للعموم بأسلوب جديد على العنوان التالي:

https://m.facebook.com/alkawthartv

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