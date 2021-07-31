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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١١:٢٩ ص

الفلبين تتراجع عن انسحابها من اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات

الفلبين تتراجع عن انسحابها من اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات

تراجعت الفلبين عن قرارها الانسحاب من المعاهدة العسكرية المبرمة بينها والولايات المتحدة وذلك بعد مرور أكثر من عام على قرار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنهاء العمل بها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا بعد مباحثات أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في العاصمة الفلبينية مانيلا إن الاتفاق العسكري بات ساريا من جديد، بعد قرار الرئيس دوتيرتي إعادة تفعيل الاتفاقية.

من جانبه رحب وزير الدفاع الأمريكي بالقرار، مؤكدا أن التحالف القوي بين الولايات المتحدة والفلبين سيظل حيويا لأمن واستقرار وازدهار منطقة المحيط الهادئ.

وكان دوتيرتي قد قرر العام الماضي الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بوجود قوات أمريكية في الفلبين، وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1916570
https://ar.mehrnews.com/news/1916570/

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